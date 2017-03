Više od 120 gostiju pobeglo iz restorana prije plaćanja računa

Više od 120 gostiju koji su slavili krštenje u restoranu u gradu na sjeverozapadu Španije su odjednom pobjegli iz restorana bez plaćanja računa, rekao je vlasnik.

Rumunski gosti koji su platili depozit od 900 evra su grupno pobjegli iz restorana El Karmen u Bembibreu u trenutku kada je trebalo da se posluži dezert, rekao je vlasnik Antonio Rodrigez, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

"To se dogodilo u jednom minutu. To je nešto što su planirali i svi su izjurili kao u stampedu", rekao je on.

Rekao je da su mu ostali dužni više od 2.000 evra.

Grupa je pojela predjelo, glavno jelo i popila 30 flaša raznog pića, rekao je on i dodao da je ovo prvi put u njegovom 35-ogodišnjem radu u ugostiteljstvu da je vidio nešto slično.

Rodrigez je iznio policiji detalje sa rezervacije ali je rekao i da nema puno nade da će mu dug biti plaćen.

Policija je u izjavi za španski list El Pais navela da još nisu uspjeli da pronađu nikog od odbjeglih gostiju.

(NN, beta)