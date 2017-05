Džejms Sisom (35) i Ešli Šmider (32) iz SAD-a penjali su se tri sedmice kako bi došli do baznog kampa na Mont Everestu na 5180 metara nadmorske visine. Ni velika hladnoća, ni probijanje kroz snijeg ni visinska bolest nisu im smetali jer su pred sobom imali nesvakidašnji cilj - vjenčanje na Mont Everestu.

Godinu dana planirali su to putovanje, a kada su došli na vrh, u šatoru su se pripremili za vjenčanje. Iako je bilo vrlo hladno, Ešli je imala klasičnu vjenčanicu, a na nogama gojzerice. Ipak, osmijeh joj nije silazio s lica. Prisjetila se kako su došli na ideju vjenčati se na tako ekstremnom mjestu. - Nakon mnogo razmišljanja odlučili smo da tradicionalno vjenčanje nije za nas. I koliko god smo željeli podijeliti taj trenutak s našom porodicom i prijateljima, oboje nas je privukla ova ideja. Nas dvoje smo veliki ljubitelji prirode i već smo bili na visini od 4200 metara. Ipak, znali smo da će put do baznog kampa na Everestu biti puno teži, i fizički i psihički, od bilo čega što smo do tada iskusili - ispričala je.

Uspjeli su pronaći fotografa koji je bio voljan upustiti se s njima u ovu avanturu. Čarlton Čerčil je zapravo fotograf specijalizovan za pustolovna vjenčanja koji je s njima putovao sve od Kalifornije. - Želio sam dokumentovati put do vjenčanja sa svime što su osjećali - bol, sreću, umor, borbe, ali i ljubav koju osjećaju jedno za drugo. Još više od toga sam želio prikazati kontrast između zastrašujuće veličanstvene planine i male, krhke ljubavi između dvoje ljudi - kazao je fotograf. Nakon vjenčanja vratili su se helikopterom koji ih je gore čekao, piše Daily Mail. Pogledajte njihovo gostovanje na televiziji nakon vjenčanja. Inače, najviši vrh Mont Everesta je 8848 metara nadmorske visine. Naziv ove planine na tibetanskom je Chomolungma ili Qomolangma, što u prijevodu znači "Sveta majka".

