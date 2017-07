Zapalio se kamion pun čokolade

Kamion pun čokolade zapalio se na autoputu u Velikoj Britaniji zbog čega je saobraćaj bio u prekidu nekoliko sati.

Dijelovi auto-puta u Kentu na jugu Engleske zatvoreni su danas dok su vatrogasci gasili požar, a radnici pokušavali da raščiste put.

Portparol saobraćajnih službi saopštila je da je požar izbio rano jutros, kao i da se dio čokolade istopio po putu, a na sve strane se vide table čokolade.

Nije nije povrijeđen, a danas poslijepodne put je ponovo otvoren, javlja AP.

Uzrok požara nije poznat. Riječ je čokoladama kompanije "Nestle".

Fire on A2 right now. Huge traffic!!! pic.twitter.com/o3d37BoKxd