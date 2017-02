Zaprošena čak 65 puta, ali nikad se nije udala

Sramežljivost” je bila dijagnoza – uostalom što bi drugo izazvalo da Meri Landon Baker, nasljednica i društvena ličnost, ostavi svog zaručnika, Allistera McCormicka, toliko često u ranim 1920-ima?

Novine širom svijeta, uključujući New York Times, koji je mladoženju nazvao “trostruko ostavljeni Allister McCormick, vesele ličnosti posvećene prikrivanju drame koja se odvijala između njega i zaručnice Meri. Na kraju, ništa nije moglo prisiliti gospodičnu Baker da postane gospođa – niri Cartierov zaručnički prsten sa safirom, niti brdo vjenčanih darova (čija se vrijednost navodno procjenjivala na 100-injak hiljada dolara, kao ni hiljade imunićnih gostiju koji su se pojavili kao uzvanici na prvom vjenčanju.

Čini se kako je “stidljiva nevjesta”, kako su je novinari nazivali, bila sve samo to ne – s čitavim nizom ljubavnika tokom 1920-ih poput generala Shermana, dok je Allistar McCormick odustao od svoje potjere za Mary, birajući si manje svojeglavu ženu.

Mary Baker je sticala udvarače i prosce na najmanje dva kontinenta – engleskog lorda,, irskog princa te Španca. Njene kratke zaruke 1926. s jednim jugoslavenskim diplomatom u Beogradu izazvale su takvo uzbuđenje “kakvo nije viđeno od Velikog rata (op.a. Prvog svjetskog rata).

Mary se također povezivalo i s glumcem Barryem Baxterom, koji se tokom njihovog “ljubovanja” srušio i umro na pozornici, a prema glasinama srčani je udar izazvala vijest kako je Mary na putu za London da se uda za drugog čovjeka.

No, bez obzira na to, Mary Baxter se i dalje smatralo stidljivom, umjesto fatalnom. Do vremena kad je umrla, u 61. godini života, navodno je primila 65 “ponuda za brak”.

Njen se ljubavni život činio doista veselim, a čini se da joj je takva bila i narav – obožavala je tematske “piratske” zabave, plesanje tanga i slušanje romske muzike. Osim toga, ono što ju je svakako činilo poželjnom u očima brojnih ženika je bilo milionsko nasljedstvo koje je očekivala.

Na pitanje o averzije njegove kćer prema braku, Maryin otac i finansijaš Alex Baxter je rekao kako je njoj “prezabavno da bi se smirila”.

Godinama kasnije Mary je na pitanje zašto se nikad nije udala rekla “naprosto nisam upoznala pravog čovjeka za sebe na pravom mjestu u pravo vrijeme”.

U drugom je trenutku priznala kako zapravo “nikad nije bila zaljubljena”!

– Nisam stidljiva, već sam slobodna – rekla je u starosti, dodavši kako nikad nije požalila što se nije udala.