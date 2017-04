Zašto se u nekim zemljama vozi lijevom stranom

Pravilo vožnje lijevom stranom saobraćajnica nije izmišljeno bezveze - za to postoji dobar razlog.

Velika Britanija nije jedina zemlja u kojoj se vozi lijevom stranom puta - osim nje tako se vozi i u Australiji, Irskoj, Japanu te drugim državama koje su bile britanske kolonije.

Pogledajte kartu svijeta u kojoj su zemlje gdje se vozi lijevom stranom označene plavom bojom, dok su one gdje se vozi desnom označene crvenom bojom:

Saobraćaj desnom stranom na dvosmjernim putevima ili ulicama danas koristi oko 66,1 odsto stanovništva, dok 33.9 odsto država koristi lijevu stranu. Oko 72 odsto puteva i ulica na svijetu koristi promet desnom stranom, dok je lijeva strana zastupljena u preostalih 28 odsto.

Vožnja desnom stranom uvedena je u 19. vijeku

Arheološka istraživanja su pokazala da se saobraćaj u drevnim vremenima odvijao lijevom stranom zato što su konjanici i vozači konjskih zaprega bili dešnjaci. Tako su konjanici mogli rukovati vozilima i pritom izvaditi mač i tako se braniti, ako bi se ukazala potreba.

Do vožnje na desnoj strani došlo je tek u 19. vijeku u kontinentalnoj Evropi, "krivac" za to je Napoleon. Naime, on je bio ljevoruk, a njegova je vojska marširala desnom stranom kako bi mu ruka u kojoj drži mač bila bliže neprijateljima.

Rusija i Portugal su prešli na desnu stranu početkom 20. vijeka, a Austrija i Čehoslovačka krajem 1930-ih. Tada je uslijedila i promjena u Mađarskoj, kao i u ostatku Evrope.

