Zbog marihuane porastao broj beskućnika

Eni Mej Noel živi na ulicama Denvera još od 2015. godine, nakon što je zbog ekonomske krize ostala bez porodične kuće. Istovremeno, Eni Mej redovno koristi marihuanu

"Koristim marihuanu zbog multiple skleroze, nema to veze s tim što sam ostala bez kuće", kaže ona dok stoji ispred jednog od skloništa za beskućnike u Denveru.

Ipak, Denver je posljednjih godina stekao reputaciju nezvanične prijestonice legalizovane marihuane, ali i beskućnika, čiji se broj znatno povećao otkako je prije nekoliko godina došlo do te legalizacije. Mnogi vjeruju da je legalizacija marihuane dovela brojne beskućnike iz cijelog SAD upravo u Denver.

Još tada poznati političari savezne države Kolorado su upozorili na posljedice legalizacije marihuane.

"Uopšte neće biti čudno ako marihuana u kombinaciji sa drugim lijekovima dovede do hronične pojave beskućnika u našoj državi", izjavio je tada Džon Hikenluper, guverner Kolorada.

Guverner je tada predložio da se prihod od prodaje marihuane preusmjeri na programe pomoći beskućnicima. Na neki način, guvener je vjerovatno želio da kaže da jedan problem treba da plati drugi problem, koji je posljedica prvog problema.

On je tada imao podršku i drugih zvaničnika Kolorada. Među njima je bio i Danijel Staret, koji se nalazi na čelu "Armije spasa" za Kolorado. "Industrija marihuane treba da prihvati odgovornost za posljedice koje će biti neminovne nakon legalizacije", rekao je Staret.

Staret kaže da je marihuana samo ulazna kapija u svijet drugih supstanci, čije korištenje može dovesti do finansijske propasti cijelih porodica. Mnoge od porodica su izgubile domove usljed ovisnosti nekih svojih članova.

Nije pretjerano reći da je legalizacija marihuane promijenila izgled i strukturu Kolorada. I dok je dio stanovnika profitirao od ovoga, jedan dio je ostao bez ičega.

Ipak, ima onih koji snažno odbijaju da priznaju da ih je ovisnost dovela u bezizlaznu situaciju usljed koje su ostali bez domova. Zapravo, nijedan konzument marihuane vam to neće potvrditi.

"To što pušim 'travu' ne znači da sam zbog toga završio u skloništu za beskućnike", kaže Džejms Leroj Ejken, sredovječni čovjek koji već četiri godine živi na ulicama Denvera, a noći provodi u skloništu. On kaže da je beskućnik postao zato što su mu pomrli svi članovi porodice, ali i činjenica da ima poteškoće u učenju. Ipak, on priznaje da je njegovim problemima najviše doprinijela jedna druga ovisnost. "Dugo sam bio ovisan o metu. To je dosta uticalo na moj položaj", kaže on.

Ipak, dodaje da mu je marihuana dosta pomogla u odvikavanju od metamfetamina, koji su ga skoro uništili.

I dok mnogi optužuju guvernera Hikenlupera za licemjerje, statistički podaci kažu da je on, djelomično, u pravu. Naime, samo tokom 2015. godine u Kolorado se doselilo oko 100.000 novih stanovnika, od kojih su mnogi beskućnici. Takođe, postoje i neke dobre strane legalizacije kao što je tzv. marihuana turizam jer veliki broj ljudi posjećuje Denver i Kolorado samo zbog legalizovane marihuane, a samim time se puni budžet grada.