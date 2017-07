Zemlja u kojoj selfiji odnose ubjedljivo najviše života

Rezultati studije nazvane "Me, Myself and My Killfile ", koju su sproveli Univerzitet Karnegi Melon u Pensilvaniji i Institut informacija Indraprasta u Delhiju, pokazali su da je u periodu između marta 2014. i septembra 2016. godine zbog selfija najviše ljudi nastradalo u Indiji.

U izvještaju se navodi da su selfiji ukupno odnijeli 127 života, od čega se 76 smrtnih slučajeva dogodilo u Indiji (60 odsto).

Izgleda da je Mumbaj naročito opasno mjesto, jer je u ovom gradu zbog selfija samo prošlog mjeseca nastradalo troje mladih ljudi.

Policija je toliko zabrinuta brojem smrtnih slučajeva, da je zabranila selfije na opasnim mjestima, a sličnu odluku u junu je donijela i Šri Lanka, kada je zabranila slikanje na željezničkoj pruzi.

Lista 20 zemalja u kojima su zabilježeni smrtni slučajevi prouzrokovani selfijem izgleda ovako: