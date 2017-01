Žrtvi silovanja život spasio čopor vukova (FOTO)

Djevojci iz Kalifornije koja je nakon silovanja dugo patila od posttraumatskog stresnog poremećaja i anoreksije, život su spasli ni manje ni više nego vukovi.

Sara Varli je imala 19 godina kada je napadnuta i od tada su je opsijedali razni strahovi, a zbog straha od povraćanja jela je samo tri zrna grožđa i tri oraha ujutro, piše Daily Mail.

Izgubila je oko 15 kilograma za pet mjeseci i bila toliko mršava da se njena porodica plašila da će umrijeti.

Sarah koja danas ima 28 godina kaže da ju je spasilo to što je počela da provodi osam sati dnevno sa čoporom vukova i mješanaca vukova i pasa.

“Ne znam da li bih danas bila ovdje, da nije bilo vukova. Pokušavala sam sve i svašta da otupim bol. Plašila sam se svega i jednog dana kada sam ušla u ograđeni dio sa jednim vukom, moj mozak je prvi put ućutao. Kada ste sa predatorom koji može da vas povrijedi, mozak se automatski fokusira na to. Umjesto miliona izmišljenih prijetnji, protiv kojih sam se borila, fokusirala sam se na tu jednu i bila sam prisutna u trenutku”, ispričala je Saraa

Ona kaže da je bilo trenutaka kada je bila jako uplašena, ali se ubrzo oslobodila i sprijateljila sa zvijerima.

“Vukovi su moćne životinje i ako ih nešto naljuti ili ako radiš nešto što im se ne sviđa, oni će ti staviti to do znanja. Ali taj nivo straha mi je omogućio da ponovo počnem da osjećam. Prije toga plašila sam se svega, ali kada sam sa vukovima imam realan razlog za strah ali sam i puna poštovanja prema njima. To poštovanje i potreba da budem prisutna su mi mnogo pomogli. Omogućili su mi da preuzmem moć nad traumatskim događajima u životu i pomogli da se izliječim. Zahvalna sam ovim životinjama i osjećam se sretnom.

(NN/fokus.ba)