Zvečarku našao u WC šolji

Stanovnik Abelejna u Teksasu, nakon što se probudio i ušao u toalet ugledao je zvečarku kako gmiže u WC šolji.

Malo je reći da se uplašio vidjevši ovakav prizor nakon buđenja, te je odmah nazvao službu koja se bavi ovim problemom.

Kada su stigli iz službe za uklanjanje zmija pronašli su ukupno 24 zmije.

Jedna je bila u WC šolji, 13 u podrumu, pet odraslih i pet beba ispod kuće, a pretpostavlja se da su ušle kroz cijevi.

"Zvečarke obitavaju na skrivenim mjestima, to što ih ne vidite ne znači da nepostoje. One se uglavnom oslanjaju na svoju maskirnu uniformu', to je način da prežive", rekli su iz službe.