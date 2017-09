Aca Lukas nakon svađe pretukao bivšu suprugu?

Pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas fizički je danas napao bivšu suprugu Sonju Vuksanović.

Incident se dogodio u stanu u kom Sonja živi nešto prije 18 časova, a svemu je prethodila svađa dvoje supružnika.

Niko tačno ne zna šta se događalo iza zatvorenih vrata, ali je Sonja u jednom trenutku pozvala policiju i prijavila da ju je Lukas tukao.

"Sonja je rekla da je Lukas došao kod nje i da su se posvađali nakon čega je on nju navodno udario u glavu. Policija je odmah otišla na lice mjesta, ali ona nije imala vidljivih povreda po glavi, već je pokazala samo modricu na nozi", tvrdi za Alo! dobro obavješten izvor.

Sonja je u prvi mah odbila da ode kod ljekara i snimi glavu, već je rekla da će preglede obaviti naknadno.

Pjevač se navodno nakon napada zapustio prema aerodromu. Alo! je pokušao da stupi u kontakt sa poznatim pjevačem, ali nije bio dostupan na brojeve poznate redakciji.

Brak poznatog estradnog para posljednjih mjeseci prolazi kroz pravu "buru". Sve je počelo kada je u javnost dospela informacija da je Sonja prevarila popularnog pjevača sa legendarnim košarkašem Markom Jarićem. Nakon toga, Lukas je uplovio u vezu sa Branislavom Pašalijom, međutim romansa je trajala samo mjesec dana. Pjevač je tada rekao da je u zgodnoj Lozničanki pronašao sve što je u ženi tražio, vodio ju je na svoje nastupe, ali je odlučio da sve preko noći prekine jer je od bliskog prijatelja saznao da će mu suprug Branislave Pašalije doći glave.

Nakon raskida sa Pašalijom djelovalo je da će se Sonja i Aca pomiriti. Nedavno se Sonja hvalila i da joj Lukas kupuje skupe poklone, ali je odmah potom razglasila da do pomirenja neće doći, već da se trude da ostanu dobri prijatelji zbog kćerke Viktorije.

"Zbog ogromne ljubavi koju osjećamo prema Viktoriji, radim na tome da sa Acom održim prijateljski odnos. Učim se da se izdignem iznad situacije. Ja sam zbog svoje kćerke na to spremna. Uvijek će nas vezivati emocije i to je normalno jer imamo Viktoriju. O pomirenju nema riječi“ rekla je Sonja nedavno za "Hello".

Podsjetimo, Lukas je polovinom juna pretukao fotoreportera beogradskog dnevnog lista Milana Lučića koji je nakon batina koje je dobio završio u Urgentnom centru!

Lučić je tada ispričao da je bio na terenu sa novinarom sa namjerom da fotografiše neku drugu ličnost i da nije znao da Lukas živi u blizini mjesta na kojem su se nalazili. Kada su vidjeli da popularni pevač dolazi, novinar je predložio Lučiću da ga fotografiše, nakon čega je Lukas krvnički nasrnuo na njega.

Dan nakon tog incidenta Lukas je rekao da mu je žao što Lučića nije brutalnije pretukao.

