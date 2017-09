Aca Lukas prijeti Sonji na Facebooku

Nakon što je Sonja Vuksanović prijavila svog bivšeg supruga Acu Lukasa (48) za nasilje, folk pjevač se s njom odlučio obračunati i na društvenoj mreži Facebook.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

"Od govneta sam hteo da napravim pitu! Ali sam preterao! Napravio sam monstruma! Prodavačice jeftine robe sa kapali čarsije, ne možeš mi više para uzeti, i ovo je mnogo za tvoj kapacitet! Možeš da me nameštaš do mile volje! Pokaži nam te povrede, sramoto jedna, majko našeg deteta, pipnuo te nisam! Rekao sam ti da te loše uči tvoj guru, bolesni peder Nemanja Pajić! Sramota me je bilo zbog jadnog deteta sve. Ove godine, da kažem kakav si ti monstrum! Ali sada je dosta! Sada će svi znati ko je "Sonja Vu" ! pokondirena tikva, loš pokušaj Andrijane Lime! Od Andrijane Lime jedino imaš lim umesto mozga! Sramoto! počinje borba za Viktoriju! javno ti saopštavam da ću se truditi svim silama da ti uzmem dete, a ti dobro znaš koliko razloga za to ima! Prijateljice noći! Mene si našla da nameštaš? Sram te bilo! sada se dobro drži! Jer sve što ću o tebi izneti, a ti znaš šta je, neće biti ni malo prijatno! Fuj", napisao je Lukas na Facebooku.

Podsjetimo, srpski mediji objavili su da je Lukas izgubio kontrolu i nasrnuo na Sonju. Ona je prijavila bivšeg supruga da joj je upao u kuću, razbijao stvari pa je počeo tući.

Sonja je u prvi mah odbila da ode kod ljekara i snimi glavu, već je rekla da će preglede obaviti naknadno.