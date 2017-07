Boris Novković demantuje: Nemam djevojku

Nakon što se prije nekoliko dana počelo šuškati da je pjevač Boris Novković (49) opet sretno zaljubljen te da je napokon našao 'onu pravu', muzičar se oglasio na društvenoj mreži Facebook te iznio svoju stranu priče.

“Slobodan sam i razveden čovjek i s kim pijem kave i izlazim, moja je osobna stvar. Kada nađem novu ljubav, partnericu, djevojku, bit će to potkrijepljeno zajedničkom fotografijom, imenom i prezimenom. Ne razumijem zašto i čemu naklapanja u smislu rekla-kazala, bez argumenata. Što je toliko zanimljivo u mom privatnom životu i s kime se nalazim, nije to ništa drugačije nego što to rade ostali slobodni ljudi. Kada budem imao potrebu podijeliti nešto o svom privatnom životu, učinit ću to osobno, a prijatelje pitajte i pišite o mnogim drugim temama, za koga navijam, što jedem, treniram li itd.”, napisao je u objavi koja je osvanula na njegovoj Facebook stranici.

Podsjetimo, kantautor i Ines Katić (31) prije dva mjeseca su na zagrebačkom Općinskom građanskom sudu podnijeli sporazumni zahtjev za razvodom braka.

Prije ovog braka pjevač je bio pet godina u braku s glumicom Bojanom Gregorić Vejzović (45), a devet s novinarkom Lucijom Matić. S njom ima dva sina, Nou (7) i Bona (4). Drugi brak se raspao jer se zaljubio u slikarku Ivu Višošević (38), s kojom je prekinuo 2015. godine.