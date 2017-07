Glumicu Teri Hačer u djetinjstvu zlostavljao ujak

Još u djetinjstvu odlučila je da tajna ne smije izaći iz četiri zida njezine porodične kuće. Lijepa, slavna i uspješna, ali nesretna zbog traume koja ju je proganjala većinu života - to je priča Teri Hačer (52).

Naime, glumica je ispričala kako ju je njen ujak zlostavljao kada je imala sedam godina.

"Bila sam uvjerena da je to moja krivica i bila sam ljuta na sebe zbog onog što mi se dogodilo, pa nisam nikome pričala o tome i sve sam držala za sebe", ispričala je Teri.

Iako je šutjela, njezina majka primijetila je da se čudno ponaša u blizini svog ujaka pa ju je instinkt natjerao da kćerku drži podalje od njega. Malena Teri mami je rekla kako je sve u redu jer se bojala posljedica.

"Razmišljala sam jesam li luda, je li to sve u mojoj glavi? Žrtvama je lakše vjerovati da je to plod mašte, nego se suočiti s istinom", zaključuje i objašnjava da se zlostavljanje dogodilo više puta te da je trajalo do njezine devete godine.

Mislila je da će silovanje biti tajna koju će sa sobom ponijeti u grob, ali je saznala da je ujak Ričard optužen za zlostavljanje dvije djevojčice od kojih je jedna kao tinejdžerka zbog toga počinila samoubistvo.

Sara je prije toga ostavila poruku: "Pitate se zašto je jedna normalna tinejdžerka napravila ovo? Pitajte Dika zašto".

Pomoću nadimka Dik policija je došla do Ričarda koji je bio blizak porodoci djevojke.

Glumica je 2002. godine na sudu svjedočila protiv silovatelja koji je osuđen na četrnaest godina zatvora. Ričard je umro nakon što je odslužio šest godina.

(24sata.hr)