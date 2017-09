Greškom dobila 850.000 funti, pa pobjegla

Dvadesetsedmogodišnja studentkinja Sibongli Mani svakog mjeseca je dobijala stipendiju u iznosu od 85 funti, za hranu i knjige. Međutim, nedavno joj je na račun greškom uplaćeno 850.000 funti.

Grešku nije prijavila, pa je novac trošila na skupe zabave, skupu garderobu i skupa pića.

Njeno ponašanje postalo je čudno njenim kolegama koji su riješili da prijave slučaj. Utvrđena je greška, a Mani je, nakon potrošenih 50.000 funti i odluke da ne prizna krivicu, pobjegla.

Iako je od nje traženo da novac vrati, to se još nije dogodilo. Ona je sumu od 50.000 funti potrošila za 73 dana.

"Odjednom je bila glamurozna, pojavljivala se u skupim haljinama. Mislili smo da je dobila na lutriji“, rekao je jedan od studenata.

Ona je na Fejsbuku napisala kako je grešku prijavila vlastima.

"Danas je moj život postao skandal. Prozvana sam javno i postiđena. Danas me smatraju osobom koja je ukrala novac od drugih studenata“, napisala je, a nakon što je pobjegla i ugasila profil izjavila je da je sasvim jasno da ona nije napravila nikakvu grešku.

Sa Univerziteta su saopštili da ova greška neće uticati na druge studente koji će uredno dobiti svoju stipendiju.

"Ona će morati da otplati taj novac“, dodali su sa fakulteta.

