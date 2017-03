Ispovijest balkanske prostitutke: Za vikend zaradim bogatstvo

U paralelnom svijetu balkanskog šoubiznisa caruju prostitucija, kokain i alkohol.

Jedna od djevojaka koja je učestvovala u jednom od najvećih lanaca prostitucije, čiji je svodnik više puta hapšen zbog organizovane prostitucije, za "Express" je ispričala kako izgleda scena elitne prostitucije u Zagrebu koja obuhvata sve - od visoke politike, šoubiznisa, biznisa i mode.

"Za vikend sam mogla zaraditi i 3500 evra! Prilazili su mi razni muškarci s kojekakvim nemoralnim ponudama. Za druženje koje je uključivalo i perverzije bili su voljni platiti i 200 evra po satu. Bila sam zgrožena shvativši da sve te cure, koje se predstavljaju kao hostese, tako godinama žive i zarađuju. Sve su one bile elitne prostitutke. Za pratnju bogatim tajkunima na dan se može zaraditi i 1000 evra. Jasno, u cijenu je uključen i seks. Nema jedinstvenih cijena, uglavnom sve ovisi o željama klijenata i dubini džepa. Seks za jednu noć u luksuznom hotelu košta 1000 evra i to traže samo oni najdubljeg džepa. Dodatne usluge, oralni seks na primjer, moraju doplatiti još 150 evra. Djevojke se rado upuštaju u to, zarada je brza, nema predigre niti zavođenja..."

Tako, detaljno, priča o svijetu prostitucije 22-godišnja "hostesa" jednog kluba na obali.

"Znate, klijenti im gotovo uvijek prije seksa za novac besplatno daju kokain. Opijaju ih, a potom odvode na dogovoreno mjesto. Plaća se unaprijed. Cure često sudjeluju u seksu s više klijenata, čak i s desetoricom istodobno. Tako se odjednom zaradi 1500 evra. Naravno, cure na to pristaju tek kad su ubijene bijelim (kokainom, op. a.). Drugi dan se ni ne sjećaju što se događalo prošle noći. Najčešća zarada je 400 evra i to se dobije za seks s dvojicom", otkriva detalje jedna od učesnica svijeta prostitucije.

"Cure iz tog svijeta misle da su uspjele kada snime pjesmu ili spot, pojave se na nekoj naslovnici kao manekenke, a onda postanu priležnice bogatog sportaša ili tajkuna. S takvima obično izdrže nekoliko mjeseci, a oni kontroliraju svaku minutu njihova života. Obično curi plaćaju luksuzno uređen stan u elitnim četvrtima, kupuju odjeću, daju im pozamašnu svotu za život i odvode je na egzotična putovanja, u svjetske metropole. Bila sam zapanjena kada mi je nedavno prišao poznati dužnosnik jednog zagrebačkog nogometnog prvoligaša i bez pardona ponudio da s njim otputujem u Tursku na višednevne pripreme. Mislim da je u igri bila cifra od 5000 evra, a sa mnom je trebala ići još jedna dogovorena djevojka. Tada sam shvatila kako elitna prostitucija cvjeta i u svijetu sporta, u kojem se vrti velik novac", priča djevojka pojašnjavajući kako dio zarade od prostituiranja odlazi svodniku:

"Prostitutke se naručuju preko svodnika, koji imaju široki krug poznanika iz različitih sfera života. U tome sudjeluju svi iz tog svijeta, baš svi! Estradni menadžeri su najtraženiji, oni mogu isfurati curu, učiniti je slavnom, a ona je onda tražena roba. Seks s hostesama u kafićima i klubovima mogu dogovarati vlasnici tih objekata, ali i konobar, pa čak i zaštitar. To je golema mreža, čitav paralelni svijet. One poznatije su njima pravi trofeji, naročito ako su na naslovnicama novina, ako su predstavljene kao uspješne manekenke, pjevačice i glumice. Takve žene muškarcima podižu ego, oni misle da su najmoćniji na svijetu kad završe s curom koja je poznata. Menadžeri dogovaraju susret prostitutke i klijenta u kockarnicama, elitnim restoranima, noćnim klubovima i privatnim zabavama. Tamo se upoznaju i, ako ima “kemije”, dogovore cijenu. Nitko i ne govori o seksu za novac, ali se to podrazumijeva", kaže hostesa i hladno dodaje:

"Cure se odlučuju na prostituciju jer je tu najbrža zarada. Niti jedna od njih ne želi zaista pjevati, a od manekenstva se u Hrvatskoj ne može živjeti. Skupa odjeća, miris luksuza i poznanstva s bogatašima je stil života kojem teže. Eto, radije pristaju na seks s deset muškaraca nego da ustaju u 8 sati i rade neki normalan posao. Njihov je sustav životnih vrijednosti posve poremećen. One stvarno misle da su vrednije od ostalih ljudi jer se bolje odijevaju i imaju bolje veze. Prostitutke su u borbi za tržište pod utjecajem kokaina i drugih droga nemilosrdne, vrlo agresivne. Često dolazi i do fizičkog obračuna među njima, pogotovo ako imaju istog svodnika, a za oko im je zapeo isti lovator. Sukobi su najčešći u narodnjačkim klubovima pred mnoštvom publike. Ne biraju rječnik, čupaju se za kosu, vrijeđaju, psuju i udaraju šakama. Mjesta za jeftini seks nabrzaka gotovo se ne biraju. Najčešće su to cajkaške rupe s narodnjacima, pune mafije i ološa..."

Konobari ili zaštitari koji dogovore “dil” od svodnika i lake cure dobiju dobru napojnicu, piše "Express.hr".

(Express.hr)