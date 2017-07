Ispovjest Majka Tajsona: Silovao me, nikom nisam rekao

Kada je Majk Tajson priznao da je kao adolescent pretrpio silovanje, ESPN-ov novinar Džeremi Šap ostao je u šoku.

"Bio sam dječak. On je bio stariji čovjek. Tukao me i seksualno zlostavljao. Nikad ga nakon toga nisam vidio", Tajson je počeo svoju priču.

"Naučio sam da to ne znači da si manje muškarac jer se dogodilo", rekao je Majk nakon čega ga je Šap upitao:

"Jesi li to tada rekao nekome?"

Mikeov pogled prije odgovora govori sam za sebe.

"Zašto se držimo ove teme zlostavljanja?", odgovorio je.

"Zato što te nikad prije nisam čuo da govoriš o tome", odgovorio je ESPN-ov novinar.

"Pa, nikad nikom to nisam rekao".

Nastao je neugodan trenutak, ali Schapp je brzo spasio stvar.

"Ne želim se zadržavati na nečemu zbog čega ti je nelagodno".

"Nije mi nelagodno nego to je samo nešto što se dogodilo. Nije imalo veliki uticaj na moj život", rekao je Tajson.

"Zbilja vjeruješ da nije imalo nikakav uticaj na tvoj život?"

"Da. Mislim da sam to prebrodio tokom svojih bokserskih dana."

Trenutak tišine. Tajson je upravo otkrio nešto što nikad prije nije spomenuo.

"Nisi nosio taj bijes sa sobom?"

"Mogao sam (ga nositi), definitivno. Sigurno. U to nema sumnje. Ako to staviš tako, u tu perspektivu onda da. Niko me više nikad neće taknuti", zaključio je Majk.

Možete ga voljeti ili mrziti, ali ovaj video nikog neće ostaviti ravnodušnim.

Ono što je danas 51-godišnji Majk Tajson donio boksu kada se pojavio i postao najmlađi prvak teške kategorije do tad nije viđeno. Sijao je strah i trepet među svojim protivnicima, a njegov karakter negdje se morao formirati. Veliki udio imalo je i stravično silovanje koje je prošao u mladosti.

Prošao je put od dna do vrha pa ponovo do dna. Ono što je Majk prošao u svojih 50 godina pet ljudi ne bi prošlo za cijeli život. A sve je počelo u najranijoj dobi događajima koji su ostavili dubok, neizbrisiv trag na njegovoj psihi. Stvari koje bi većinu ljudi poslale u ludilo.

Otac ga je napustio dok je išao u osnovnu školu ostavivši njegovu majku s troje djece. Život mu se promijenio iz temelja kada je u dobi od 16 godina ostao i bez majke, a ubrzo nakon toga i bez sestre.

“Nikad nisam vidio majku sretnom zbog mene i zbog stvari koje radim. Znala me jedino kao divlje dijete koje trči po ulicama i dolazi kući s novom odjećom za koju je znala da nisam platio. Nikad nisam dobio priliku pričati s njom i upoznati ju. Profesionalno, to nije imalo nikakav uticaj na mene. Ali me slomilo osobno i emocionalno”, ispričao je Mike.

Živio je takav život u kojem nije bilo mjesta za pogrešku. Smrt je u surovom Bruklinu vrebala na svakom uglu, zato preživljavanje nije bila opcija. Bila je način života. U dobi od 13 godina već je bio uhapšen 38 puta zbog sitnog kriminala. Morao je birati što će sa životom i odabrao je boks. Vještinu koja mu u tim trenucima nije značila ništa do li dominacije u uličnim tučnjavama. Sve dok nije ozbiljnije posvetio bokserskoj karijeri.

(24sata.hr)