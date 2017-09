Keba u kući ima 200 ogledala

Dragan Kojić Keba nigdje ne ide bez ogledala. Bez svega može, ali bez toga ne, pa ga tako na svakom javnom događaju uvijek fotografišu kako se ogleda i vodi računa da li je sve na svom mjestu.

Međutim, iako smo svi znali da je opterećen sa tim, ono što nam nije bilo poznato jeste broj ogledala koje ima.

"Ogledalo je nekakav segment koji je vezan za mene otkako za sebe znam. Ja ih kući imam preko 200 raznih. To je magija koja je deo mene. Ako me pitate zašto i kako, ja to ne bih znao ni da objasnim", rekao je folker u emisiji "150 minuta".