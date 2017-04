Glumac Kurt Rasel (66) otkrio je da je imao seks na prvom sastanku sa koleginicom Goldi Hon (71), sa kojom je u vezi već 34 godine i ima sina Vajata (30).

Oni su 1983. bili u diskoteci iz koje su se išunjali i otišli do Goldine vile koja se renovirala. “Seksali smo se u kući, a onda je neko uperio baterijsku lampu u nas. Bili su to policajci koji su nam rekli da idemo u hotel, što smo i uradili. To je bio naš prvi sastanak - bizaran i čudan”, ispričao je Kurt.

