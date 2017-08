Legenda hip-hopa optužen za ubistvo

Jedan od osnivača čuvene hip-hop grupe osamdesetih Grandmaster Flash i Furious Five uhapšen je u Njujorku pod optužbom da je povezan sa ubistvom jednog beskućnika.

Natanijel Glover (57) poznatiji kao Kid Kreol, uhapšen je u srijedu uveče pod optužbom za ubistvu.

Beskućnik je ubijen nožem na Menhetnu u ponedeljak oko ponoći. Policija navodi da je izvijesni Džon Džoli (55) pronađen sa nekoliko ubodnih rana u torzu. On je inače živio u prihvatilištu za beskućnike i bio je seksualni prestupnik drugog stepena.

Izvori bliski New York Daily News-u navode da je Glover bio na putu ka radnom mjestu (zaposlen je kao radnik obezbjeđenja), kada je počeo da se svađa sa Džolijem koji je navodno bio u vidno pijanom stanju.

Izvori kažu da ga Glover nije poznavao, ali da je mislio da ga beskućnik provocira.

Grupa Grandmaster Flash i Furious Five najpoznatije su po njihovoj pjesmi iz 1982. "The Message". Grupa je nastala u Bronksu sedamdesetih i uvrštena je u Rokenrol dvoranu slavnih 2007. Bila je to prva rep grupa koja je dobila tu počast.

