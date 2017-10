Lepa Brena ostala bez vozačke dozvole

Lepa Brena, najveća muzička zvijezda bivše Jugoslavije, nije ni slutila da će je nekoliko čaša vina koštati oduzimanja vozačke dozvole.

Kako "Alo!" saznaje, pjevačicu je nedavno zaustavila policija zbog rutinske saobraćajne kontrole na putu, a kako zakon nalaže, u tom trenutku su provjerili koliko je alkohola u krvi imala pjevačica.

Kada su vidjeli da se radi o Lepoj Breni, policajci su se veoma iznenadili.

Ipak, iznenađenjima tu nije bio kraj.

Brena se vraćala sa jedne proslave, gdje je popila nekoliko čaša vina, ali nije ni slutila da će one toliko uticati na nivo alkohola u krvi. S obzirom na to da se nije dugo zadržala na žurki, riješila je da se pozdravi sa svima i krene kući. Na putu do Bežanijske kose, gdje živi, zaustavila ju je policija radi rutinske kontrole. Nakon što im je dala vozačku dozvolu, ljubazno su je zamolili da uradi alko-test - otkriva izvor "Alo!".

Pjevačica im je tada otkrila da je popila nekoliko čaša vina, a kada je alko-test pokazao da je u srednje alkoholisanom stanju, službeno lice je napisalo kaznu folk pjevačici.

Brena je kažnjena sa 15.000 dinara (oko 150 evra). Zabranjeno joj je da upravlja motornim vozilom B kategorije tri mjeseca, a pored toga je morala da plati i cijenu postupka, koja je iznosila 2.000 (oko 20 evra) dinara.