MMA borcu doživotna robija zbog brutalnog prebijanja porno zvijezde

Još jedan bivši sportista provešće ostatak svog života iza rešetaka

Bivši UFC borac Džon Kopenhaver, poznatiji pod pseudonimom War Machine, osuđen je na doživotnu robiju, uz mogućnost pomilovanja poslije 36 godina, nakon što je brutalno pretukao, mučio i silovao svoju bivšu devojku Kristi Mek, inače nekadašnju porno zvijezdu.

Uz nju je pretukao i njenog druga Korija Tomasa, pa je osuđen na dva pokušaja ubistva, ali i ukupno 29 krivičnih i prekršajnih djela koje proističu iz napada na Kristij Mek i njenog druga.

Bivši MMA borac će u zavoru provesti najmanje do svoje 71 godine kada će mu biti omogućeno pomilovanje u slučaju dobrog vladanja.

– Bila sam udarana rukama i nogama, gušio me i ujedao, silovao me, mučio me. Susrela sam se s njim više puta nego što mogu da izbrojim, a ja plačem i dalje svaki dan kada pomislim kako je to bilo – rekla je Kristi Mek, koja je istakla da se i dalje boji za svoj život.

– Ne znam kako će se moj život odvijati u narednih 12, 20 ili 30 godina, ali znam da će on da me ubije kada bude izašao – rekla je ona na suđenju u suzama.

Advokat Kopenhavera je najavio žalbu Apelacionom sudu u Nevadi, a svog klijenta je branio riječima da je bio u depresiji i da je imao mentalnih problema, a naveo je i da je u pritvoru razmišljao o samoubistvu, poput bivšeg NFL igrača Arona Ernandeza, koji je nedavno digao ruku na sebe u zatvoru.

(Telegraf.rs/Foto: Tanjug)