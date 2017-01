Nikol Kidman se posvađala sa mužem na crvenom tepihu?

Nikol je zaista dosta Kitovog stalnog durenja. On mora shvatiti da je njoj karijera važna i biti joj podrška. To je jako frustrira, rekao je prijatelj glumice za australski New Idea.

Prije nego što je sa suprugom Kitom Urbanom (49) pozirala na crvenom tepihu premijere njenog novog filma 'Lion' 19. decembra, Nikol Kidman (49) razgovarala je s novinarima. Spomenula je da nema vremena ostati u Australiji, jer je čeka svjetska promocija filma.

Glumičina izjava jako je naljutila Kita, koji je mislio da će napokon moći provesti neko vrijeme zajedno u Sidneju. Par je većinu 2016. godine proveo odvojeno, jer je muzičar na turneji, a Nikol snima i promoviše filmove.

Zvjezdani par se zatim žestoko posvađao, tvrde svjedoci, vrijeđajući se.

Ipak,muzičar i glumica pomirili su se do Nove godine, koju su proslavili na pozornici tokom Kitovog nastupa. Kantri zvijezdi se prilikom izvođenje obrada Prinsa, Leonarda Koena i Dejvida Bouvija pridružila supruga koja je veselo zapjevala i zaplesala s njim, a u ponoć su se pred hiljadama ljudi i poljubili.

Nikol i Kit u braku su 10 godina te imaju dvije kćerke, Sandej Rouz (7) i Feit Margaret (5).