Operisana Jelena Karleuša, izvadili joj tumor

BEOGRAD - Pjevačica Jelena Karleuša operisana je u petak u jednoj klinici u Beogradu.

O ozbiljnosti zahvata govori to što Karleuša nema zakazane nastupe do jula mjeseca! Članica žirija “Zvezde Granda” još uvijek se nije oglasila na društvenim mrežama.

Benigni tumor koji je imala u stomaku pravio joj je velike probleme i morao je biti odstranjen operacijom koja je slična carskom rezu.

"Nema razloga da krijem jer, prosto, ne vidim razlog niti je to sramota. Nije to nešto što druge žene nemaju. Problem sa, na primer, reproduktivnim organima… Svaka žena ima takve probleme. Tako da, eto, manja intervencija. Ja sam na nogama već za dva, tri dana. To je sve. I baš zato neću da krijem, upravo zbog toga da ne bi koristili moju ćutnju zarad nekih poluistina, neistina ili budalaština", rekla je pjevačica.

