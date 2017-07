Poznati reper optužen da drži šest žena u zatočeništvu

Pjevač R Keli optužen je da je držao nekolicinu mladih žena protiv njihove volje u nasilnom "kultu".

Tri bivša člana pjevačeve svite potvrdila su da je pjevač "kontrolisao" žrtve.

"Keli je majstor ispiranja mozga... On je gospodar marioneta", rekao je jedan od njih za Buzzfeed.

Roditelji djevojaka koje prate Kelija na njegovoj turneji po SAD tvrde da ih on drži u kućama koje iznajmljuje u svim gradovima koje obilazi, tjera ih da ga zovu "taticom", snima njihove seksualne odnose i zlostavlja ih verbalno i fizički kad prekrše njegova "pravila".

Asante Mekgi, ranije bliska pjevaču, tvrdi da Keli trenutno sa sobom vodi šest žena, čije živote kontroliše po svakom aspektu. Diktira im šta će da jedu, kako da se oblače, kada da se kupaju, spavaju i imaju seks.

Roditelji jedne od njih pokušali su da s njim stupe u kontakt u mnogo navrata u posljednje dvije godine, ali je ova 21-godišnjakinja uporno odbijala njihovu pomoć tvrdeći da je dala saglasnost za takav odnos.

Drugi roditelji talentovane pjevačice koja je Kelija upoznala u 17. godini kažu da se njihova lćerka preselila u jednu od Kelijevih kuća, čim je postala punoljetna. Majka te djevojke kaže da ne vjeruje u ranije optužbe protiv pjevača koje su ga teretile za dječju pornografiju.

"Željeli smo da se uvjerimo da je ona s njim zbog muzike i da joj je on mentor", rekla je ona. "On je htei da ona putuje s njim, kako bi vidjela iznutra muzičku industriju."

Keli je u proteklih deset godina dva puta uhapšen pod sumnjom da je imao seks sa maloljetnicama, ali optužnice nikad nisu podignute. Bio je, međutim, optužen da je snimao svoj odnos sa maloljetnicom 2006. ali je dve godine kasnije oslobođen od svih 14 tačaka optužnice.

Sa ostalim koji su ga optuživali za seks sa maloljetnicama i prebijanje žena postizao je nagodbe, a svi ti skandali imali su malo ili nimalo uticaja na njegovu karijeru.

Advokatica Linda Menš, koja predstavlja Kelija, za Buzzfeed je rekla da pjevač iskreno voli svoje fanove, radi 24 sata dnevno sedam dana u nedjelji i brine o svim ljudima u svom životu.

"On vrijedno radi na tome da bude najbolja moguća osoba i umjetnik. Zanimljvo je da se ovakve priče koje su raskrinkane prije mnogo godina ponovo pojave čim se on usprotivi nasilju i pozove na spuštanje oružja i prihvatanje mira. Mislim da je to cena slave. Kao i svi mi, gospodin Keli zaslužuje privatan život. Poštujte to", rekla je Menšova.

