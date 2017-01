Puklo prijateljstvo Selene Gomez i Bele Hadid zbog dečka

Sajt TMZ je objavio fotografije na kojima se Selena Gomez i Weeknd ljube, a nedugo nakon toga manekenka Bela Hadid, koja je sa pjevačem bila dvije godine u vezi, prestala je da prati Selenu na Instagramu.

Novi par i te kako je uzdrmao svijet poznatih.

Kolege, a sada i ljubavnici Selena Gomez i Weeknd ni ne trude se da kriju svoju vezu od očiju javnosti, pa su tako slikani tokom romantičnog izlaska u Santa Moniki.

Nedugo nakon što je vidjela slike na kojima se njen bivši dečko ljubi sa njenom dobrom poznanicom, Bela je prestala da prati Selenu na društvenim mrežama.

Slavni Kanađanin i prelijepa manekenka raskinuli su početkom novembra prošle godine zbog česte razdvojenosti koja je rezultat njihovih pretrpanih rasporeda.

Can't keep their hands to themselves: Selena Gomez and The Weeknd went on a PDA-filled date night last night. https://t.co/bRNHimuXwB pic.twitter.com/9t2DgHkpkE