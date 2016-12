Rijana izbrisala Džej Lo sa liste prijatelja zbog Drejka

Prijateljski odnos pjevačica Rijane i Dženifer Lopez je na iskušenju i to zbog Rijanina bivšeg momka Drejka. Naime, Lopez i Drejk su objavom zajedničke fotografije na Instagramu potvrdili šuškanja da su u vezi i to je Rijanu dovelo do ludila.

S obzirom na to da je Lopez smatrala prijateljicom, njenu vezu s Drejkom tumači kao izdaju i zato ju je izbrisala s liste prijatelja na društvenim mrežama.

Dodatno ju je iživciralo i kada je čula kako je romantičnu gestu Drejk napravio za njenu bivšu prijateljicu. Unajmio je cijeli restoran kako bi mogao uživati u romantičnoj večeri sa svojom 17 godina starijom novom ljubavi.