Šaban: Samo Brena može da peva "Stavi mi, stavi..."

Šaban Šaulić i Maja Nikolić su prozvali Lepu Brenu i rekli da pjeva vaćaroške pjesme.

Dvije takmičarke u regionalnom muzičkom šou su u pjevale Breninu pjesmu "Bato, bato", a prva je počela Maja Nikolić:

"Ova pesma je za dečicu u školi, nju može svako da otpeva i to nije dobar izbor za takmičenje. Ne znam kako ste mogle tako prostu pesmu da izaberete", rekla je ona, a Šaban je dodao:

"Ne znam čemu baš ova pesma, to može samo Brena da otpeva kako treba, jer ona to ume i zna. To je klasična vaćaroška pesma i ljudi su se veselili tada kada je ona to pevala jer je bio veliki šou. Ne može svako da peva "Stavi mi, stavi..." - rekao je on.

