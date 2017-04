Sećate li se najseksi robijaša? Ponovo je imao problema sa policijom

Džeremi Miks prije nekoliko godina dobio je titulu najseksi robijaša, nakon što se njegova fotografija iz policijske stanice našla na internetu.

Nakon što je izašao iz zatvora za njega su počele da se otimaju mnoge modne agencije, zahvaljujući kojima je zaradio za život kakav mnogi mogu samo da zamišljaju. Ipak, ponovo se našao oči u oči sa policijom.

Naime, samo osam sati po slijetanju u London gdje je trebalo da ima snimanje, vlasti su ga deportovale. Iako je tvrdio da ima ispravne papire, policija ga je na aerodromu u Velikoj Britaniji zaustavila.

Every saint has a past, every sinner has a future pic.twitter.com/0PN6vW6eVG

"Jednostavno ga nisu pustili da uđe u zemlju. Jako je uzrujan zbog događaja“, rekao je njegov menadžer koji je u Londonu ostao sa Miksovom suprugom.

"Dosta mi je ovog s**nja, odslužio sam svoje“, rekao je ljutito Džeremi.

'Hot felon' Jeremy Meeks is DEPORTED from the UK less than eight hours after he landed for a fashion shoot https://t.co/CyBAfTr83C pic.twitter.com/iurmZbN3Qp