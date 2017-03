Stranci nude rijaliti Karleuši i Tošiću

Domaća štampa prenosi da su Turci zainteresovani za rijaliti sa pjevačicom Jelenom Karleušom i njenim suprugom Duškom Tošićem, koji igra za tamošnji Bešiktaš.

"Informer" piše da je producentska kuća "Aj japim" iz Istanbula ponudila Karleuši i Dušku porodični rijaliti u stilu "Keeping up with the Kardashians" koji je proslavio klan Kardašijan.

"Ta producentska kuća stoji iza brojnih gledanih serija, i ubeđuje JK i Duška da pristanu da ih kamere snimaju tokom dva meseca. Snimalo bi se i u Turskoj, i u Beogradu, pa bi jedna ekipa pratila Jelenine nastupe i gostovanja u medijima, a druga Duškove treninge i utakmice," rekao je izvor blizak pjevačici.

Najveći problem je, dodaje izvor, činjenica da Tošić ne voli da se eksponira na taj način pa zbog toga "koči" pregovore.

"Jelena obožava medije, ali on ne voli da se eksponira i za sada tvrdi da nema nameru da se 'ogoli' pred kamerama, čak ni za ogroman novac koji im je ponuđen," dodaje izvor.