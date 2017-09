Uhapšen holivudski glumac, seksualno zlostavljao maloljetnicu

Glumac Tom Vopat, najpoznatiji po ulozi u seriji "Dukes of Hazzard", navodno je izazvao više incidenata na probama predstave "42. ulica", i sve je eskaliralo kada je seksualno napastvovao jednu od koleginica u pozorištu i završio sa lisicama na rukama.

Neimenovane žene optužile su ga da je, vidno pod dejstvom opijata, napravio tri različita incidenta. Najprije je jednu od njih zagrlio otpozati i počeo da se trlja o nju, drugoj je sa leđa prišao i ogulio joj kožu koja se ljuštila usljed opekotina od sunca (?!)

Treća žena prijavila je da ju je uhvatio za zadnjicu i pokušao da joj "gurne prst tamo".

Sada se ispostavilo da je među oštećenima i djevojčica stara 16 godina, koju je glumac u više navrata pokušao da dodiruje po golom stomaku.

Producenti su prethodno više puta razgovarali sa glumcem, jer je ostatak ekipe predstave prijavljivao da dolazi pijan na probe i da pravi probleme svim osobama ženskog pola.

Tokom hapšenja, kod Vopata je pronađena veća količina kokaina, a policiji je rekao da često kupuje i konzumira drogu. Glumac je optužen za seksualno uznemiravanje i posjedovanje droge.

Vopat je igrao u serijama "All my children", "Murder, she wrote", "Cybill", kao i filmu "Đango" iz 2012. godine. Osamdesetih i devedesetih bio je uspješan i kao kantri pjevač, i objavio je nekoliko albuma.

