Volberg: Moja kćerka ne smije da izlazi sa Biberom

Poznati glumac Mark Volberg se nedavno pojavo u "The Ellen DeGeneres Show“ gdje je ispričao koliko je njegova kćerka opsjednuta Biberom i kako on na to reaguje

“Toliko je opsjednuta da mi je jednom prilikom rekla, ‘Tata, on će biti moj muž’”, rekao je glumac. “Samo preko mene mrtvog”, odgovorio joj je tada Mark, a sada je sve to podijelio u emisiji kod Elen.

Mark je kod Elen otkrio i kako je svojoj kćerki zaprijetio da će sa Džastinom snimiti pjesmu samo kako bi je osramotio. Njegova kćerka je bila zaprepašćena ovom idejom, naveo je Mark. Nadamo se da se Volberg samo šali.