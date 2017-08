Život nakon seks afere: Koga danas ljubi Monika Levinski?

Na današnji dan prije 19 godina tadašnji predsjednik SAD-a Bil Klinton (70) priznao je da je imao ljubavnu aferu sa svojom neplaćenom stažisticom Monikom Levinski.

Tad 22-godišnja Monika svojim je svjedočenjem izazvala golemi skandal.

Te 1998. godine 49-godišnji Klinton mnogo je puta, čak pred istražnim tijelima, negirao ikakvu vezu s "tom ženom", kako ju je tada nazivao. Gotovo je sedam mjeseci tvrdio da seksualnih odnosa nije bilo da bi na kraju priznao kako ipak je.

"Nisam htio lagati, ali sam svoju porodicu htio sačuvati od sramote", rekao je tada Klinton kojeg je afera gotovo stajala mjesta predsjednika, što zbog skandala, što zbog laganja pod zakletvom.

Rekao je kako se s Monikom nalazio po sobama u Bijeloj kući, i kako je uvijek bila riječ samo o oralnom seksu. Levinski je na nagovor prijateljice sačuvala plavu haljinu prekrivenu Klintonovim sjemenom, time je htjela pojačati svoj kredibilitet i obraniti se od napada da laže.

Bilova supruga Hilari Klinton (69) cijelo je vrijeme stajala po strani. Saznalo se da je mnogo puta tokom suprugovih indiskrecija čak bila prisutna u Bijeloj kući, a ne nužno na putovanjima. Tokom Klintonovih istupa stajala je uz njega, ali uvijek dostojanstveno i u tišini, bez davanja izjava. Time je, kažu upoznati, htjela spasiti brak, ali i zaštititi tada maloljenu kći Čelsi. Tek kada se i sama kandidovala za predsjednicu SAD-a je počela davati izjave.

"Nije mi žao što sam stajala uz Bila. Doslovno i figurativno. Isplatilo se spasiti naš brak i uložiti u budućnost", rekla je Hilari.

Monika, kćerka njemačkih Jevreja koji su od nacista prvo pobjegli u El Salvador, a onda u SAD, rekla je kako je s Klintonom između 1996. i 1997. u Bijeloj kući devet puta imala odnose. Monikina majka, spisateljica Marsia Luis, navodno je godinama ljubovala s opernim pjevačem Plasidom Domingom pa su mediji insinuirali da sve žene iz porodice "vole biti ljubavnice".

U intervjuu s Barbarom Volters 1999. Monika se izvinila porodici Klinton zbog nanesene štete, te je rekla kako nije dobro promislila svoje postupke.

"U svijetu sam poznata zbog nečega što nije nimalo laskavo, oralnog seksa", rekla je tada.

Nakon skandala, u Kaliforniji je dizajnirala torbice i promovirala preparate za mršavljenje. Gubitak kila bio joj je posebno važan jer su je krajem devedesetih mediji prozivali "bucmastom ljubavnicom". Od tada je izgubila dvadesetak kilograma. Odselila se 2005. u Englesku i završila psihologiju. Danas je aktivistkinja koja se bavi problemom "bullyinga" među mladima i predaje na fakultetu.

"Nema muškarca jer ona voli Billa. Sutra bi se opet s njime spetljala da može. Zato i nema djece, a privatan život ne skriva, nego ga nema", tvrde njezine poznanice. Od afere, Levinski nije imala niti jednu dužu vezu.

Skandal je odjeknuo u cijelom svijetu, a tako i regionu. Inspirisani aferom Baruni su snimili pjesmu "Monika" čije riječi idu: Al' volim vidjeti haljinu tu. Plavu i najdražu! Monika, Monika, Monika. Nije to usna harmonika. Nije to, dušo, za sviranje, to je za diranje - insinuirajući na oralni seks i ozloglašenu plavu haljinu.

(24sata.hr)