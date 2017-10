Zmaj od Šipova osniva stranku, zove i Šešelja

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, izašao je na kratko iz rijalitija "Parovi", da bi obišao svoju farmu stoke u Šipovu nedaleko od Banjaluke i majku Boju koja ima 85 godina.

Ovaj bistar gorštak, koji javnost ne prestaje da iznenađuje neobičnim potezima, odlučio je da osnuje svoju stranku.

"Kada sam došao u moju Republiku Srpsku i moje Šipovo, u razgovoru sa komšijama i prijateljima, i slušajući i gledajući televiziju, vidIo sam neke stvari koje mi se nisu svidjele i koje su me zabrinule. VidIo sam da u Bosni i Hercegovini ne rade važni državni organi, da se političari međusobno svađaju i bore samo za vlast i fotelje, a narod sve teže živi. Posebno me zabrinulo kada sam vidIo da vođe pojedinih stranaka i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokušavaju da se zaustavi rad Skupštine, da se napada moj predsjednik Milorad Dodik, da se narod poziva da ruši vlast. To me mnogo zabrinulo i naljutilo", rekao je Grahovac za Alo.

Zbog svega toga odlučio je da formira svoju – "Zmajevu stranku", i da ide na izbore koji će ubrzo doći.

"Pa, ja sam dobar domaćin - kralj stočara Republike Srpske i mnogo popularan čovjek, mene zna svijet. Ja sam pravnik, znam šta je politika i država. Ne mogu više da gledam kako napadaju na moju Republiku Srpsku i njene institucije, neki ljudi koji ne mogu da budu ni predsjednici mjesne zajednice, a hoće da budu vlast i da sjednu u fotelje. Narodu je dosta laži i galame, narod hoće da radi i bolje živi. Vlast se dobija na izborima, a ne na ulici. Idemo na izbore, pa kome opanci a kome obojci. Narod će da odluči ko će biti vlast", kaže Zmaj od Šipova i dodaje:

"Čim spustim stoku sa planine i pripremim hranu, vraćam se u 'Parove'. Tamo ću kontaktirati Vojislava Šešelja jer sam ja radikal. Razgovaraću i sa Milomirom Marićem mojim prijateljem i iskusnim novinarom o nekim političkim pitanjima i potezima koje planiram da povučem. Namjeravam da iskoristim moju medijsku popularnost, a zamoliću prijatelje iz prošlih i sadašnjih 'Parova' i širom svijeta da se uključe u moju kampanju. Planiram da Bora Drljača, Era Ojdanić, Lepa Lukić, Đus i još neki pjevači pjevaju na mojim mitinzima. Moja rijaliti žena Vesna Rivas vodiće političke tribine i kontaktiraće sa medijima, a šef parade biće Zmaj od Šipova. U izbore planiram da uložim značajna sredstva i pokazaću ko je "tata igre" a moji obožavaoci će biti uz mene i sav pošten narod u Republici Srpskoj i BiH", naveo je Zmaj.