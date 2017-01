Apple radi na svojoj verziji pametnih naočala

Tehnološki blogger Robert Skubl otkrio je da je Apple sklopio partnerstvo s kompanijom Carl Zeiss, vrhunskim njemačkim proizvođačem sočiva za naočale te da radi na AR (proširena stvarnost) naočalama.

Skubl je ovu informaciju objavio na svom Twitter profilu, a na svojoj Facebook stranici je napisao da je jedan zaposlenik kompanije Karl Zeis, s kojim je razgovarao na prošlosedmičnom sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu (CES), potvrdio glasine da Apple radi na naočalama za proširenu stvarnost.

Tim Kuk do sada je više puta govorio da im je proširena stvarnost zanimljiva, što su potvrdili preuzimanjem nekoliko kompanija koje razvijaju ovu tehnologiju – još 2013. preuzeli su PrimeSense, dok su u posljednje dvije godine preuzeli kompanije Metaio i FlyBy Medic.

Očekuje se da će se naočale koje se povezuju s iPhoneom, a osnovna prednost im je tehnologija proširene stvarnosti, predstaviti ove godine. Nije poznato kako će se proizvod postaviti u odnosu na konkurentske proizvode (Google i Snapchat) niti kolika bi njihova cijena mogla bitino vjerujemo da nas čeka ugodno iznenađenje.

