Canon sprema revoluciju

Jedan od najvećih proizvođača foto opreme na svijetu Canon izgleda sprema nešto novo i veliko.

Tačnije, objektiv koji će promijeniti pravila igre i naš doživljaj fotografije.

“Ne smijem da vam kažem ništa više od toga da razvijamo novu tehnologiju koja će omogućiti snimanje novog tipa fotografija”, rekao je jedan od direktora japanske kompanije.

I to je sve što se zna za sada. Dakle, novi objektiv, novi tip fotografija… hm. I pored brojnih unapređenja u kvalitetu digitalnih senzora i prateće elektronike, objektivi su ostali skoro nepromijenjeni već stotinjak godina. Njihova uloga je da uhvate svjetlo i prenesu ga na film ili senzor. I to je to.

Tako da će sve biti vrlo zanimljivo…