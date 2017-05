Google Assistant stiže na Appleov iOS mobilni operativni sistem

Glasovni asistenti, bilo na pametnim telefonima, računarima ili kao rješenje za pametno upravljanje domom danas su postali gotovo standard.

Rasprave oko toga koji je bolji, kvalitetniji i pouzdaniji uglavnom se vode na relaciji Google - Apple i njihovim rješenjima nazvanim Assistant i Siri.

Opšti je dojam, iako je Siri zapravo postala sinonim i personifikacija za mogućnost korištenja glasovnog asistenta na pametnom telefonu, kako je Googleovo rješenje nešto kvalitetnije i pouzdanije, prvenstveno zbog bolje mogućnosti interakcije i simulacije razgovora s korisnikom.

Bez obzira na to što se radi o kompanijama koje uglavnom svi doživljavamo kao žestoku konkurenciju, nije nikakva novost niti senzacija kada se objavljuju varijacije vlastitih rješenja koja će raditi upravo na drugim operativnim sistemima ili platformama.

Mada, svakako je vrijedno spomena kada se pojavljuju takve vijest, a posljednja u nizu je još uvijek nepotvrđena najava kako će Google Assistent uskoro biti dostupan na - Appleovom iOS mobilnom operativnom sistemu.

Google Assistant je proglašen na lanjskoj I/O Googleovoj konferenciji, u prvom trenutku mogli su ga koristiti samo vlasnici Google Pixel pametnih telefona, ali se s vremenom njegova dostupnost proširila i na druge uređaje koji rade na Androidu.

Googleov glasovni asistent je, ponavljamo, ekspresno prepoznat kao sjajno rješenje koje na Androidu omogućuje doista izvanredno iskustvo glasovnog upravljanja i korištenja uređaja.

Android Police, koji je naravno specijalizovana za vijesti vezane uz Android donosi “pouzdanu, ali još uvijek neprovjerenu informaciju” prema kojoj će na ovogodišnjoj I/O konferenciji Google predstaviti Assistant aplikaciju u izvedbi za Appleov iOS.

Krajem prošlog mjeseca je, naime, Assistant SDK postao javno dostupan razvojnim programerima i iz toga se doista prilično jasno može iščitati da bi se mogao pojaviti na Appleovom mobilnom operativnom sistemu vrlo brzo.

Hoće li to zaista biti ovih dana ili do kraja mjeseca, ostaje za vidjeti, no nitko ne sumnja kako će iOS dobiti ovu sjajnu funkcionalnost, ali se Google Assistant neće moći postaviti kao zadani glasovni asistent…

