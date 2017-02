Južna Koreja pooštrava kontrolu proizvodnje baterija

Nakon skandala sa Samsung Galaxy Note 7 uređajima, Južna Koreja pooštriće kriterijume za proizvodnju litijum-jonskih baterija i sprovoditi redovne inspekcije kako bi se spriječili slični događaji.

Proizvođači litijum-jonskih baterija kakve se koriste u prenosivim uređajima biće podvrgnute strožim kontrolama i redovnim inspekcijama, prenosi b92.

Samsung je bio primoran da povuče sa tržišta svoje 900 dolara vrijedne telefone, jer je veliki broj primeraka eksplodirao ili se samozapalio zbog greške u izradi baterije, što je kompaniji donijelo gubitke od oko 5,4 milijarde dolara.

Za to su, prema zvaničnoj istrazi, odgovorni proizvođači baterija i to Samsung SDI Co Ltd i Amperex Technology Ltd.