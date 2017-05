Kamera Galaxy Note 8 telefona će imati 3x optički zum

Već duže vremena se vjerovalo da će Galaxy Note8 biti prvi Samsungov telefon koji će imati kameru sa dva senzora na poleđini.

Nedavni izvještaji su nam ukazali da to možda ipak neće biti slučaj, već da će to biti telefon iz Galaxy C serije. Kako se navodi, to će biti Galaxy C10 telefon. Ipak, predstojeći Galaxy Note8 fablet bi u svakom slučaju trebao da ima dual kamere, a najnovije glasine nam govore da će podržavati 3x optički zum.

Samsung Galaxy Note8 bi trebao da ima kameru na poleđini sa jednim objektivom širokog ugla, sa senzorom od 12 megapiksela i drugim telefoto objektivom od 13 megapiksela uz podršku za 3x optički zum. Naravno, ništa od ovog nije zvanično potvrđeno od strane Samsunga.

Kompanija je za sada potvrdila da će uprkos nekim drugačijim glasinama pokrenuti Galaxy Note8 telefon ove godine, ali ništa od specifikacija još uvijek nije poznato.

(Ubergizmo)