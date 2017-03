Kreator Androida najavio novi, misteriozni smartfon

Kreator Androida Endi Rubin objavio je da radi na svom novom smartfonu, a na Twitteru je podijelio prvu fotografiju misteroiznog uređaja.

Na fotografiji se, doduše, ne vidi mnogo, pokazuje samo ugao telefona gdje su prikazani vrijeme, baterija i informacije o mreži što je dosta uobičajno.

Novi uređaj dolazi iz Rubinove kompanije Essential Products Inc., koja je fokusirana na pravljenje tableta, smartfona i mobilnih softvera.

Vodeći telefon kompanije će poslužiti kao osnova za sve povezane proizvode, stoji u ranijim izvještajima o kretanju kompanije.

Essential Products Inc. navodno radi na odgovrajućoj verziji Apple 3D Toucha- a i žele napraviti dodatnu magnetnu opremu za punjenje.

Slika koju je Rubin podijelio podsjeća na koncept telefona Xiaomi's Mi MIX koji ima edge-to-edge 1080p ekran i keramički okvir. Međutim, iz ove fotografije zaista je teško prosuditi gdje sličnosti zaista počinju.

Smartfon ove kompanije očekuje se sredinom 2017. godine.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands... pic.twitter.com/LRzQCFSKTm