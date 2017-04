Lenovo gasi proizvodnju jednog telefona

Kompanija Lenovo riješila je da ugasi ZUK Mobile iz finansijskih razloga, prenose kineski mediji.

Mediji prenose da su se telefoni dobro prodavali, posebno u Kini, ali da nisu uspjeli da se nametnu kao što su u Lenovu očekivali.

ZUK Mobile je lansirao pet telefona, a šesti je najavljen, međutim, izgleda da se nikad neće pojaviti u prodaji.

Podsjetimo, Zuk je star nešto manje od dvije godine.

