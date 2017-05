Mali trikovi s kojima ćete ubrzati punjenje baterije telefona

Usprkos velikom napretku u tehnologiji tokom posljednjih godina, naučnici i inženjeri još nisu pronašli rješenje za jedan od najvećih problema brojnih mobilnih korisnika – prekratko trajanje baterije.

Veliki ekrani visokih rezolucija, snažan hardver, puno memorije, korištenje brzog interneta te činjenica da se često ne možemo odvojiti od naših mobilnih uređaja utiču na (pre)brzo pražnjenje baterija koje često moramo nadopunjavati više puta dnevno, tako da su mobilni punjači postali obavezan gadget bez kojeg se ne napuštaju kuća ili ured.

Novinar poznatog tehnološkog portala ZDnet Adrian Kingsli-Hjugs na temelju sopstvenog iskustva i dugogodišnjeg korištenja Androida, iPhonea i iPada dao je nekoliko savjeta o načinu brzog nadopunjavanja baterije pametnih telefona u slučaju kada imate jako malo vremena za punjenje, a nemate vanjski punjač te vam je bitna svaka crtica, odnosno svaki postotak baterije.

Kingsli-Hjugs tako savjetuje korištenje kvalitetnih i snažnih punjača – punjač za iPad jedan je od najbržih punjača koje ima i koristi ga za punjenje baterije gotovo svih uređaja koje posjeduje. Razlika u brzini punjenja kada koristi ovaj punjač u odnosu na druge punjače jest "prilično zapanjujuća" – npr. za punjenje baterije iPhonea 6 Plus s punjačem za iPhone treba mu više od tri sata (vrijeme potrebno da se prazna baterija napuni do 100 posto), dok je s punjačem za iPad to vrijeme kraće za oko sat vremena. Takođe, pohvalio je i Amazonov 9W PowerFast punjač za Kindle te napominje kako nije primijetio da brzo punjenje negativno utiče na vijek trajanja baterija.

Osim korištenja boljeg punjača, za maksimalno brzo punjene baterije potrebno je staviti telefon u avio mod kako se baterija tokom punjenja ne bi trošila – prema Kingsley-Hughesu baterija u zrakoplovnom modu može se napuniti dvostruko brže.

Ako očekujete neki važan poziv ili mail i ne možete telefon staviti u avio mod, onda ga nemojte uopšte koristiti tokom punjenja – nemojte telefonirati, surfati internetom pa čak ni provjeravati koliko je napunjen jer svako aktiviranje telefona, odnosno ekrana i WiFi-ja dodatno troši bateriju, odnosno utiče na njeno sporije punjenje.

Takođe, savjetuje skidanje futrole telefona i držanje uređaja na što hladnijem mjestu tokom punjenja – baterije se sporije pune kada su vruće pa uklonite futrole (to se pogotovo odnosi na tanke gumene futrole) koje bi mogle zagrijavati telefon, odnosno bateriju, a poželjno je staviti telefon na neko hladnije mjesto.