Microsoft obustavio prodaju originalnog Xbox One

Microsoft više ne prodaje originalni Xbox One i ponuda se odnedavno svodi na Xbox One S i Xbox One X.

U SAD Xbox One više ne postoji na prodajnim web stranicama, a u Velikoj Britaniji je u Microsoftovim online prodavnicama označen kao "rasprodato".

Originalni Xbox One koji je podsjećao na video rekorder, u prodaji se našao prije četiri godine i koštao je oko 100 dolara više od PlayStationa 4.

Pogrešan pristup potrošačima i spomenuta veća cijena donijeli su Sonyju prednost nad Microsoftom na tržištu. Nakon šest mjeseci Microsoft je spustio cijenu, uklanjajući Kinect senzor.

Xbox One S je lansiran prije godinu dana sa znatno manjim gabaritima od prethodnika. Paralelno s lansiranjem, Microsoft je prestao da proizvodi Xbox 360. One S je dobio bolju reputaciju od Xboxa One zbog podržavanja 4K rezolucije i Blu-ray diskova.

Xbox One X je predstavljen nedavno i namijenjen je hardcore fanovima Xboxa. Popularnost se ogleda u činjenici da su na Amazonu rasprodate sve jedinice konzole Xbox One X samo 25 minuta nakon lansiranja.