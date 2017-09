Muzej starih telefona: Od Nokije 5110 do Alkatela OT Easy db

Niečo novšie, ale pekné :) Glam 810D od Alcatel mobile. Mladý kúsok z roku 2011. Výrobcovia sa stále snažia vyhovieť časti trhu, ktorý nechcem prejsť čisto dotykové technológie. No majú to stále ťažšie a podobných módnych kúskov sa už v budúcnosti dočkáme len málo kedy :(

