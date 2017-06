Najveća Apple-ova novina predmet sprdnje na internetu

Apple je sinoć predstavio novi kućni zvučnik HomePod kojim želi da konkuriše Amazonu i Guglu koji na tržištu već imaju slične proizvode.

Osim puštanja muzike, HomePod će biti novo mjesto sa kog možete komunicirati sa Siri jer u sebi ima mikrofone pomoću kojih će slušati pitanja i naredbe.

Ipak, ono što je privuklo najviše pažnje jeste njegov izgled. Zvučnik se nalazi u oklopu od metalne mreže zbog čega je mnoge podsjetilo na rolu toalet papira, ali i na još neke svakodnevne stvari.

(b92)