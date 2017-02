Nintendo: Ukradene Switch konzole u SAD

Najnovija konzola čuvene kompanije Nintedo, Nintendo Switch, dolazi na tržišta širom svijeta za manje od dvije nedelje, 3. marta ove godine.

Ova originalna i inovativna konzola donijela je, kako to obično biva, puno oprečnih reakcija kod publike, od onih koji se oduševljavaju konceptom, do onih koji misle da će Nintendo opasno da promaši stvar sa njom. Tako mnogi gejmeri širom svijeta jedva čekaju da i sami probaju konzolu i uvjere se u to kakvo nas igračko isustvo sa njom očekuje.

Ipak, dok čitav svet očekuje trenutak kada će uzeti u ruke Switch na test, par “srećnika” će imati priliku da ih isproba dosta ranije od nas. Naime, Nintendo je potvrdio da je u SAD došlo do izolovanog incindenta, kada je kod jednog od distributera ukradeno oko desetak jedinica Switch konzola. Ovu krađu nije izveo spoljni faktor, već zaposleni radnici u kompaniji distributeru, koji su se nadali da će tako zaraditi dobar novac. Ubrzo su ih prodali na internetu, pa su se po forumima i Redditu neki od ovih prevremenih vlasnika hvalili o svojoj kupovini.

Naravno, uradili su veoma glupu stvar jer je to policiji bilo dovaljno da dospije do većine njih, ali i do izvornih lopova, koji su već u ovom trenutku u procesu suđenja. Ipak, dobar dio ukradenih konzola i dalje nije vraćen, tako da će ove “divlje” prve Switch konzole, ostati bar još neko vreme kod svojih novih vlasnika.

Iako svakako neprijatan događaj za Nintendo, ne možemo a da se ne otmemo utisku da predstavlja i neku vrstu male i efikasne reklame.

Ispod možete vidjeti i video u kome jedan od ovih ilegalnih vlasnika prolazi detaljno kroz njegov primjerak Switcha. Video je okačio korisnik hiphoptherobot na NeoGAF forumu, a ne znamo da li je on i originalni vlasnik sa snimka.