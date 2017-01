Novi Moto telefoni stižu na MWC 2017

Lenovo je upravo otkrio da planira da predstavi nove mobilne uređaje na Svjetskom mobilnom kongresu sljedećeg mjeseca. Izgleda da ćemo vidjeti najmanje jedan Moto telefon na događaju koji će se održati 26. februara.

Iako ni Lenovo ni Motorola nisu rekli šta pripremaju za MWC 2017, to bi mogao da bude Moto G5 Plus, telefon koji smo primijetili ovog mjeseca u procurjelim izvještajima.

Kao što mu samo ime sugeriše, Moto G5 Plus bi trebao da bude nasljednik prošlogodišnjeg Moto G4 Plus telefona. On se ističe Android 7 Nougat operativnim sistemom, 5,5-inčnim 1080p ekranom, Qualcomm Snapdragon 625 procesorom kao i baterijom od 3080 mAh. Lenovo će možda otkriti novi Moto telefon visokle klase na MWC 2017, iako nije velika vjerovatnoća za tako nešto. High-end Moto telefoni obično nisu najavljivani u ovo doba godine.

(NN, benchmark)