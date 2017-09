Ostavljate telefon na punjaču cijelu noć? Velika greška

Najveća potražnja u 21. vijeku nije za finansijskom ili političkom moći već jednostavno – za strujom!

Baterije na našim telefonima jedva da traju do kraja dana, a obično otkažu kada treba da pozovemo nekoga – a još gore, treba da okačimo sliku na Instagram.

A onda, nakon što iscrpimo naše telefone ostavljamo ih na punjaču cijelu noć. Međutim, postoji dobar razlog zašto će to učiniti više štete nego koristi vašoj bateriji.

Priključivanje telefona u struju tokom cijele noći smanjuje dugotrajnu mogućnost da se telefon brže napuni.

“Razmislite, ako punite telefon noću to znači da je on na punjaču tri do četiri mjeseca godišnje. Sve i da proizvođači naprave kvalitetnu bateriju, to će svakako smanjiti kapacitet baterije kroz vrijeme“, kaže Hatem Zejn, osnivač kompanije za bežično punjenje Ossia.

(b92)