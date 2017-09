Ovo je jedina stvar koja se ne zna o iPhoneu 8

Dan predstavljanja nove Appleove perjanice se bliži, a broj glasina na internetu neprekidno raste. Ipak, niko još ne zna kako će se naredni model iPhonea zaista zvati.

Popularni uređaj ove godine slavi 10 godina postojanja, a njegov dizajn bi tim povodom trebalo da bude radikalno izmijenjen.

Već smo čuli da bi mogao da ima OLED ekran koji će se protezati od ivice do ivice, da će fizičko home dugme najvjerovatnije biti ukinuto, spominje se i opcija otključavanja telefona putem prepoznavanja lica, pa i poleđina od stakla.

Ipak, ono što još nije saopšteno jeste zvanični naziv 'osmice'.

Koje su opcije?

Prema Biznis insajderu, naziv bi mogao da sadrži "8", "Edition", "Pro" i "X".

Pretpostavljamo da će ovaj podatak ostati tajna sve do utorka, 12. septembra, kada će novi iPhone biti konačno predstavljen.

Srećom, ljubitelji tehnologije i budući kupci novog uređaja neće morati da čekaju još dugo.

