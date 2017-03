Pametne narukvice i satovi osvajaju svijet

Globalno tržište nosivih kompjuterskih uređaja, kao što su narukvice za fitnes, pametni satovi i slušalice, ubrzano raste, prema podacima Međunarodne korporacije za podatke (IDC).

Isporuke takvih uređaja dostigle su novi kvartalni rekord od 33,9 miliona u posljednja tri mjeseca prošle godine, dok je na nivou čitave godine, njihova isporuka skočila za 25 odsto na 102,4 miliona jedinica, saopštio je IDC, a prenosi agencija AFP.

Pomenuto tržište ubrzano raste, jer se konstantno razvijaju uređaji koji mjere pređene kilometre, zdravstveno stanje nosioca uređaja, pa čak nude i telekomunikacione usluge.

"Zdravlje i fitnes ostaju u ključnom fokusu, ali jednom kada se ovi uređaji povežu na mrežu mobilne telefonije, očekujte da će jedinstvene aplikacije i komunikacione mogućnosti postati dostupne", navodi se u izvještaju.

Kalifornijska kompanija "FitBit" nastavila je da dominira ovim tržištem, zadržavajući tržišni uio od 19,2 odsto u posljednjem kvartalu 2016. godine, dok je kineski "Xiaomi" gotovo duplirao udio na 15,2 odsto.

Američki tehnološki gigant "Apple" je na trećem mjestu sa svojim pametnim satom, zahvaljujući kom je u tom kvartalu imao tržišni udio od 13,6 odsto, prema podacima IDCa.

Inače, prema prognozama IDCa očekuje se konstatan rast ovog segmenta tržišta u sljedećih nekoliko godina s prosječnim godišnjim stopama rasta od približno 20 odsto, a sve bi trebalo kulminirati 2020. godine s isporukom od preko 213 miliona raznih pametnih nosivih uređaja.

Pametne narukvice, kakve na primjer rade "FitBit" i "Jawbone", trenutno zauzimaju više od polovine tržišta, dok na pametne satove u ovom trenutku otpada približno 40 odsto.

To bi trebalo da se dramatično promijeni do 2020. kada bi pametni satovi, prema pomenutim prognozama, trebalo da drže oko 52 odsto tržišta, a udio pametnih narukvica bi do tada trebalo da padne na 28,5 odsto.

IDC isto tako najavljuje veliki uzlet pametnih naočala i odjeće do kraja 2020. godine. Te dvije kategorije bi, prema njihovim prognozama, trebalo da dosegnu oko 8,8 odsto za naočale, odnosno oko 7,3 odsto za pametnu odjeću. Ta dva segmenta trenutno drže svega oko jedan odsto tržišta, a u sljedećih pet godina očekuje se njihov veliki uzlet.

Ramon T. Lamas, analitičar za program pametnih nosivih uređaja u IDCu, kazao je ranije kako će mobilna povezivost tih uređaja smanjiti potrebu za pametnim telefonima, ali i donijeti nove mogućnosti.

"Prva nova primjena biće vezana uz obavljanje telefonskih poziva putem tih uređaja, ali tu se nove mogućnosti neće zaustaviti. Tu su još i primanje i slanje podataka uz tačno vrijeme i lokaciju, kao i ostali podaci o korisniku i okolini u kojoj se nalazi. Zamislite primjene u praćenju zdravstvenog stanja pacijenata, navika kretanja ljudi i, dakako, kupovine. Ako bi se ti podaci dijelili sa drugim kompanijama, korisnici bi vrlo brzo i lako mogli dobiti razne korisne infomracije u hodu", ističe Lamas. (Agencije)