Pametni telefon sa dijamantima i 360 kamerom (VIDEO)

Puno toga dobroga, baš kao i svake godine, ponudio je MWC u Barceloni, iako se glavne zvijezde (Samsung Galaxy S8, iPhone nove generacije…) tek očekuju. Ali, na ovakvim eventima se uredno, gotovo pa u pravilu, pojave i uređaji koji kraj renomiranih brandova ne završe pod svjetlima pozornice, barem ne u “prvoj rundi”, ali o njima se s malim vremenskim odmakom i te kako raspravlja.

Razloga je više, ponekad je to nekakav fenomenalan uređaj koji je ostao “ispod radara”, što je poprilično rijetko, a ponekad se, baš kao u ovom slučaju, radi o uređajima koje bez previše razmišljanja možemo strpati u kategoriju kontroverznih, čudnih, bizarnih, ekstravagantnih… Jedan od takvih je i pametni telefon naziva Darling, iza kojega stoji kineska kompanija ProTruly.

Možda za njih niste čuli, baš kao i ni za njihov mobitel, iako je isti premijeru doživio još prošle godine. Po čemu je, dakle, Darling poseban i zašto bi trebao zaslužiti vašu pažnju, barem u prvom trenutku?

Prema navodima firme ProTrully, radi se o “prvom istinskom VR pametnom telefonu na svijetu”, jer za korištenje virtualne stvarnosti, kako oni to vide, ne treba ništa osim samog telefona. Zanimljivo i intrigantno, a radi se o tome da Darling ima integriranu kameru od 360 stepeni kojim se može snimati isti takav video, pa je prema ekipit ProTrully to “istinska virtualna stvarnost”. Ima tu još nekih detalja koje podižu ekstravagantnost samog uređaja, naime na njemu možete pronaći ukrasne dijelove od zlata, a ako vam ni to nije dovoljno Darling dolazi i s četiri dijamanta…

(NN/zimo.hr)